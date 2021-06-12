Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В Киеве задержали мужчину по подозрению в сбыте наркотиков. Инцидент произошел накануне в Шевченковском районе - прохожий при появлении копов начал вести себя странно.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

При общении стало известно, что он делал "закладки" с наркотиками. У него обнаружили расфасованные наркотики, деньги и удостоверение сотрудника одного из телеканалов. По словам задержанного, за сделанную закладку он получал 60 гривень.

Как пишет "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, задержанный - оператор так называемого "телеканала Первый независимый", который связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

В полиции рассказали об обыске в доме задержанного. Там изъяли около килограмма амфетамина, 100 таблеток экстази, каннабис, марки ЛСД, весы и пакетики для расфасовки наркотиков для их дальнейшего сбыта через закладки.

Мужчину задержали для проведения следственных действий. По факту начато уголовное производство по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Задержанному в случае доказывании вины грозит до восьми лет лишения свободы.

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Автор: Иван Бойко