До избрания меры пресечения виновница ДТП будет находиться в изоляторе временного содержания.

В понедельник, 24 мая, 43-летняя женщина допустила наезд на малолетнего винничанина, в результате чего последний с тяжелыми травмами попал в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 10:00 на улице Ивана Богуна. Не справившись с управлением, правонарушительница выехала на тротуар, где столкнулся с забором и наехала на 13-летнего винничанина, который шел в попутном направлении. Травмированный парень находится в больнице.

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Установлено, что женщина находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ей объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). За это женщине-водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Правонарушительница задержана в процессуальном порядке, следователи обратились с ходатайством в суд об избрании на время досудебного расследования ей меры пресечения – содержание под стражей.

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Автор: Денис Прядко