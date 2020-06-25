Изнасилованной копами Кагарлыка девушке дали охрану через месяц после преступления

В ее доме также оборудовали тревожную кнопку вызова полиции.

Потерпевшую по делу об изнасиловании в Кагарлыке 25 июня обеспечили круглосуточной охраной.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила глава пресс-службы ГУНП в Киевской области Виталина Грохольская.

«Организация обеспечения - на полку полиции особого назначения Киевской области. Круглосуточная охрана предоставлена с сегодняшнего дня», – сказала она.

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В ее доме также оборудовали тревожную кнопку вызова полиции.

"Женщина может нажать кнопку и вызвать полицию в случае опасности. Эта кнопка выведена на телефон "102". В случае чего, будет реагировать. Кнопка это для форс-мажора. А так, они постоянно присутствуют и днем, и ночью", - добавила представительница ГУНП.

Как сообщал УНИАН, по данным следствия, в ночь на 24 мая в Кагарлыке Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. 26 мая им сообщили о подозрении. Оперуполномоченный подозревался в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).

Начальник одного из секторов отделения полиции подозревался в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц, и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Также 26 мая суд взял под стражу обоих полицейских без права на внесение залогов.

Начальник Нацполиции Игорь Клименко уволил Сулиму и Кузива из полиции. В июне следователи изменили квалификацию преступления: статью 365 «превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа» Уголовного кодекса переквалифицировали на статью 127 «пытки по предварительному сговору группой лиц».

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