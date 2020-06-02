Изнасилование копами в Кагарлыке: адвокат рассказал о новых подробностях резонансного дела

24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

Дежурные отделения полиции Кагарлыка не записали в журнале некоторых людей, которые посещали здание в день преступления и которых зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Об этом в комментарии ТСН сообщил адвокат изнасилованной копами Евгений Мельниченко.

«Я в Кагарлыкском отделении полиции проверял журнал тех, кто заходит. И я вижу, что там отсутствуют записи. В тот день, кроме двух полицейских (которых подозревают в изнасиловании), в отделении были дежурные, которые не записали в журнал человека, который заходил, и это видно на камерах», – пояснил защитник.

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При этом, адвокат убежден, сами дежурные могли и не слышать звуки пыток, поскольку дежурная часть отделена от ступенек в кабинеты отделения тремя дверями.

О результатах экспертиз по делу пока ничего не известно.

Мельниченко отметил, что подозреваемые надеялись, что девушка не расскажет полиции о преступлении, поскольку ее запугали.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения. Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.

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