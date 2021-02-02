Жертвой насильника стала 22-летняя девушка, которая поздно вечером возвращалась домой.

В Харькове задержали насильника, который в 2020 году напал на девушку.

Читайте такжеВ Мариуполе 23-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнегоОб этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Андрей Рубель в Facebook.

Так, ночью харьковские оперативники задержали мужчину, который жестоко избил и изнасиловал девушку в ноябре прошлого года.

"Поздно вечером, угрожая пистолетом, этот мужчина издевался над женщиной. Сегодня с ней все в порядке. Она восстанавливается после пережитого кошмара. И даже нашла силы прийти в отдел полиции, чтобы опознать своего палача", - написал Рубель.

В отделе коммуникации полиции Харьковской области сообщили, что жертвой насильника стала 22-летняя девушка, которая поздно вечером возвращалась домой.

"Возле дома по улице Панасовской к ней неожиданно приблизился мужчина, ударил несколько раз по голове и оттащил к забору вагоностроительного завода. Угрожая пистолетом, он раздел девушку и изнасиловал. При этом он постоянно наносил ей удары пистолетом, бил лицом о стену, издевался", - сообщают в полиции.

Чтобы девушка не смогла позвать на помощь, насильник пригрозил ее застрелить и отобрал мобильный телефон. Когда от очередного удара по голове она потеряла сознание, злоумышленник скрылся с места преступления.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. В соответствии с санкцией статьи мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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Автор: УНИАН