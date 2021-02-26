Во время обыска на компьютере задержанного обнаружен порноконтент с участием ребенка, в том числе фото и видео его изнасилования.

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы и изготовлении порнографического контента с участием ребенка.

Об этом сообщают пресс-службы Нацполиции и Офиса генпрокурора.

Злоумышленник совершал действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки, делал порнографические фото и видео с ребенком и обменивал их на аналогичный противоправный контент на "профильных" форумах в сети DarkNet.

Во время обыска на его компьютере обнаружен порноконтент с участием ребенка, в том числе фото и видео его изнасилования. Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильный телефон и жесткий диск.

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Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) и ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Подробностей о задержанном и регионе, где произошли события, полиция и прокуратура не сообщили.

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Автор: УНИАН