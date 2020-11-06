Злоумышленники сбывали "товар" на территории Украины, России и Беларуси, а организатор предлагала взятку следователю, прокурору и судье.

В Киевской области сообщено о подозрении трем участникам преступной группы, которые организовали деятельность мощной нарколаборатории по изготовлению метадона и сбыту его на территории Украины и стран ближнего зарубежья.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в начале лета 2020 года гражданка Российской Федерации вместе гражданами Украины, организовала на территории Киевской области деятельность высокотехнологичной лаборатории по изготовлению психотропных веществ.

"Сообщники непосредственно изготавливали метадон, а россиянка осуществляла общее руководство и налаживала каналы сбыта изготовленного "товара" на территории Украины, России и Беларуси", - говорится в сообщении.

Мощность нарколаборатории позволяла изготавливать около 100 кг метадона ежемесячно, что эквивалентно 800 тыс. доз для розничной продажи.

Правоохранителями проведены обыски по месту жительства участников преступной группы и в помещении, где осуществлялся синтез наркотического средства. В ходе следственных действий изъято около 35 кг метадона и 1 тонна прекурсоров, достаточных для изготовления более 250 кг метадона, более 250 кг химических соединений, около 500 единиц оборудования (колбы, пробирки, мерные стаканы, холодильники, реакторы), а также 35 тысяч долларов США и другие вещественные доказательства. Оценочная стоимость изъятых веществ составляет около 50 млн грн.

Задержание организатора нарколаборатории

Позже в Офисе генпрокурора сообщили, что в Киеве задержана организатор наркогруппировки, которая за освобождение сообщников предлагала взятку в 85 тыс. долларов следователю, прокурору и судье.

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Установлено, что злоумышленница вчера обратилась к начальнику одного из отделов Департамента борьбы с наркопреступностью с предложением о передаче взятки за избежание уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным изготовлением и сбытом наркотического вещества метадон, как ее лично, так и ее сообщников - двух граждан Украины и гражданки РФ, которые были задержаны накануне в ходе совместной операции столичной прокуратуры и Нацполиции.

По договоренности, взятка должна была составлять 85 тыс. долларов, из которых 35 тыс. составляли средства, изъятые у участников преступной группы во время обысков, а остальные злоумышленница была готова передать двумя траншами.

"Указанная взятка предназначалась для подкупа следователя и прокурора в уголовном производстве, а также судьи, которая должна была выбирать меры пресечения задержанным участникам наркогруппировки", - говорится в сообщении.

Сегодня в ходе контроля за совершением преступления гражданка РФ задержана в порядке ст. 208 УПК Украины при передаче части неправомерной выгоды в сумме 22 тыс. долларов США сотруднику ДБН Украины.

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Автор: Юлия Янкевич