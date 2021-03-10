В Бердичеве Житомирской области женщина ударила кулаком по голове своего семейного врача, так как ей не понравилась длинная очередь в амбулатории.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
У 45-летнего семейного врача Натальи Маслий в тот день было 52 пациента. По словам директора Центра первичной медико-санитарной помощи Бердичева Натальи Хорошун, двое из четырех медиков амбулатории больны COVID-19. Поэтому пациентов так называемой "чистой зоны" и тех, у кого подозрение на коронавирус, принимают по очереди.
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Пациентка, напавшая на врача, пришла в амбулаторию со своим мужем. При этом у нее были симптомы коронавируса. Из-за длинной очереди, в которой ей пришлось ждать, женщина закатила скандал. Врач пыталась успокоить женщину, но взамен получила удар кулаком по голове. После нападения она попала под капельницу в отделение хирургии.
Медики вызвали полицию. Пациентку узнали, она живет недалеко и давно обслуживается в амбулатории.
Правоохранители открыли производство по статье "хулиганство". Но дело передали в ГБР, так как выяснилось, что 62-летняя обидчица врача - судья апелляционного суда.
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