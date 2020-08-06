В избиении украинской модели на турецком курорте заподозрили ее бойфренда

В деле об избиении украинской модели появился свидетель, который утверждает, что девушку бил ее молодой человек.

В избиении украинской модели Дарьи Кирилюк на курорте в Турции заподозрили ее бойфренда.

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Как сообщают турецкие СМИ, в деле появился свидетель, который обратился в полицию и заявил, что проживает в доме напротив того, который арендовали модель с ее молодым человеком, бизнесменом Бараном Гюнешем, и в тот вечер «слышал из окон крики и ругательства».

«Я увидел, что избивают девушку. Через некоторое время она вышла из дома и попыталась скрыться. Я подошел к ней, и она сказала, что у нее с молодым человеком произошла драка. Я позвонил в полицию», - рассказал свидетель.

В то же время сама модель отрицает причастность бойфренда к произошедшему и настаивает на том, что ее избили охранники пляжного клуба Momo, пишет «Страна.ua». «Сначала они избили меня и моего парня, а потом говорят, что он избил меня. Мой парень помогал мне во время приступа панической атаки», — цитирует издание девушку. Друзья пары в беседе с порталом отметили, что бизнесмен «никогда не поднимал руку на Дарью» и его просто «хотят выставить виноватым».

Как сообщал УНИАН.Lite, 4 августа стало известно о том, что на курорте Чешме избили украинскую модель Дарью Кирилюк. Владелец пляжа Momo в Турции Бурак Бешер, на котором была избита украинская топ-модель, обвинил девушку в клевете. Она говорила, что ее избили охранники даного пляжа.

Между тем, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой осудил нападение на украинку. Он обещает наказать виновников избиения украинской модели на курорте в Чешме.

А 5 августа в СМИ появилось видео инцидента с украинской моделью Дарьей Кирилюк на курорте Чешме.

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