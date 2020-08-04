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Избиение украинской топ-модели в Турции: девушку обвинили в клевете

16:54, 04 августа 2020
Происшествия
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Кирилюк рассказала об избиении / instagram.com/dariakyryliuk

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Об этом со ссылкой на турецкие СМИ сообщает Страна.

По словам Бешера, охранники не участвовали в конфликте. Он отметил, что драка произошла между двумя компаниями, но гостей и охранников среди них не было.

Также мужчина заявил, что будет защищаться в суде.  "Мы будем использовать средства правовой защиты", – подытожил бизнесмен.

Как сообщал УНИАН, украинскую модель Дарью Кирилюк избили на пляже в Турции.

Девушка сообщила, что на нее напала охрана пляжа, которая теперь, по ее словам, все отрицает и пытается обставить дело так, будто бы ее избил ее парень. А расположенный на пляже ночной клуб, по словам Кирилюк, отказывается предоставлять полиции записи с камер наблюдения.

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