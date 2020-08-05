Появилось видео избиения украинской топ-модели на пляже в Турции
В СМИ появилось видео инцидента с украинской моделью Дарьей Кирилюк на курорте Чешме в Турции.
Запись опубликовало турецкое издание Snob Magazin на своем YouTube-канале.
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На кадрах, снятых на камеру наблюдения, видна потасовка с участием нескольких человек. Издание сообщает, что избить украинскую топ-модель мог ее молодой человек.
Ранее Кирилюк написала на своей странице в Instagram, что стала жертвой нападения охранников на пляже Момо.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой обещает наказать виновников избиения украинской модели.
Владелец пляжа Momo в Турции Бурак Бешер, на котором была избита украинская топ-модель Дарья Кирилюк, обвинил девушку в клевете.
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