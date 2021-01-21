У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз / фото usionline

В Париже жестоко избили 14-летнего украинца, сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил один из представителей украинской общины в Париже.

"14-летний Юрий подвергся зверскому нападению недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle. Десяток неизвестных с металлическими дубинками, битами и ножами атаковали компанию студентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удалось убежать всем, за исключением Юрия.

"Ему нанесли множество ударов. Он оставался в сознании и просил передать его маме, чтобы она не волновалась", - говорится в сообщении.

фото usionline

Парень сейчас в коме в реанимации. У него пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Как сообщает издание "УСІ", нападение произошло 15 января. Сегодня, 21 января, Юрию исполнилось 15 лет.

фото usionline

УНИАН пытается получить в МИД комментарий по поводу нападения.

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Автор: Виталий Саенко