В Париже жестоко избили 14-летнего украинца, сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Об этом в социальной сети Facebook сообщил один из представителей украинской общины в Париже.
"14-летний Юрий подвергся зверскому нападению недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle. Десяток неизвестных с металлическими дубинками, битами и ножами атаковали компанию студентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удалось убежать всем, за исключением Юрия.
"Ему нанесли множество ударов. Он оставался в сознании и просил передать его маме, чтобы она не волновалась", - говорится в сообщении.
Парень сейчас в коме в реанимации. У него пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.
Как сообщает издание "УСІ", нападение произошло 15 января. Сегодня, 21 января, Юрию исполнилось 15 лет.
УНИАН пытается получить в МИД комментарий по поводу нападения.
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