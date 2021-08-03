1 августа во время конфликта 28-летний работник УГО ударил кулаком по голове 22-летнего участника шоу-балета.

Работника Управления государственной охраны, подозреваемый в избиении 22-летнего танцора, взят под стражу.

Об этом сообщается на странице прокуратуры Киева в Facebook.

"Голосеевский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток работнику Управления государственной охраны Украины, который подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 августа во время конфликта 28-летний майор ударил кулаком по голове 22-летнего участника шоу-балета. Последний от удара упал на землю, его госпитализировали. Нападавший скрылся с места происшествия.

Читайте такжеТаскали за волосы, разбили цепями машину: в Черкассах байкеры во время мотопробега налетели на молодую пару (видео 18+)Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть задача умышленного тяжкого телесного повреждения.

По словам певицы Нади Дорофеевой, пострадавший танцовщик находится в медикаментозной коме. Она призвала довести до конца дело.

Также СМИ раздобыли видео избиения Евгения Гончаренко. Судя по записи 22-летний Гончаренко вышел из клуба LIFT с парнем и девушкой. В этот момент по улице со своим приятелем шел сотрудник УГО Евгений Беспалый, который врезался в друга танцора, а потом оттолкнул Гончаренко. Девушка что-то сказала сотруднику УГО и начала снимать все на телефон. После этого Беспалый подошел к девушке, намереваясь выбить мобильный из ее рук. В конфликт вмешался танцор и получил мощный удар в голову, после чего упал и ударился головой о плитку

Автор: Дмитрий Хилюк