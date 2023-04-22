Украинские защитники возмущены поведением офицера.

Представители 14-ой отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого отреагировали на избиение военного на Волыни. Защитники Украины заявили, что действия офицера не соответствуют военной службе.

"В то время, когда 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого защищает Украину на фронте, отдельный представитель воинской части позволяет себе позорные, возмутительные и жестокие поступки в отношении другого военнослужащего и другие противоправные действия, которые совершенно не вяжутся с военной службой и званием военнослужащего ВСУ", - говорится в сообщении в Facebook.

Военные напомнили, что делом занимаются правоохранители, но в случае доказывания вины офицера, то в отношении него предпримут правовые решения

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"Принципиальная позиция командования воинской части – человеку, совершающему преступления, не место в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого и в Вооруженных Силах Украины вообще", – подытожили в бригаде.

Жестокое избиение военного офицером - что известно

Правоохранители расследуют дело о физическом насилии офицера над солдатом. Пострадавшего нашли спустя сутки с открытой черепно-мозговой травмой, гематомами и переломом носа. Пострадавший находится в больнице.

20 апреля офицеру сообщили о подозрении в избиении солдата. Наказанием за этот проступок может стать лишение свободы на срок до 12 лет.

Кроме того, в Специализированной прокуратуре сообщили, что подозреваемый фигурирует в другом деле - смертельное ДТП во Владимир-Волынском в феврале 2023 года.

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