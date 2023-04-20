Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении офицеру, который избил солдата срочной службы в Ивано-Франковске. Наказанием за этот проступок может стать лишение свободы на срок до 12 лет.

Такой информацией поделилась пресс-служба ГБР на официальном сайте. В сообщении сказано: "Работники ГБР опросили свидетелей и потерпевшего, собрали достаточно доказательств для сообщения военному о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Предусмотренное статьей наказание — лишение свободы на срок до 12 лет. Также работники ГБР расследуют еще два случая превышения служебных полномочий этим офицером в отношении других военнослужащих".

Бюро направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения — удержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 800 тысяч гривен. Процессуальное управление осуществляет Ивано-Франковская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

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Избиение солдат украинскими офицерами: последняя информация

В интернете 18 апреля появился ролик, в котором командир ругал и бил солдата срочной службы. Позже выяснилось, что офицер на видео — старший лейтенант Ярема, командир дежурного подразделения по части 1241 Нацгвардии Украины.

Как сообщили в НГУ, по факту избиения начата служебная проверка. Об инциденте сообщили в территориальное отделение ГБР во Львове.

На Волыни расследуется дело о физическом насилии офицера над солдатом. Пострадавшего нашли спустя сутки после инцидента. Он получил черепно-мозговую травму, гематомы и перелом носа.

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