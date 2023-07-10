Двум подозреваемым объявили о подозрении.

Работникам военной контрозведки, которых обвиняют в похищении и избиении экс-ректора академии СБУ генерала Виктора Микулина, объявили о подозрении.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на постановление Ужгородского горрайонного суда. Согласно материалам дела, одним из подозреваемых является старший оперуполномоченный отдела Департамента военной контрразведки СБУ майор Юрий Рубиш. Мужчина занял эту должность весной, начал работать в Службе безопасности Украины в 2021 году.

По версии следствия, инцидент произошел 23 июня в гостинично-ресторанном комплексе "Три Туза" (село Великая Добронь). Рубиш отдыхал там со своими коллегами, а Микулин - с двумя гражданами Словакии и уроженцем Иордании. В какой-то момент контрразведчик подошел к Микулину и попросил предоставить документы для проверки. По словам пострадавшего, майор был нетрезв, поэтому он призвал коллег успокоить его.

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Между двумя компаниями началась драка. Когда Микулин вышел на парковку, майор последовал за ним и начал бить. К ним подошел мужчина, которого свидетели назвали полковником одного из отделов Департамента военной контрразведки, начал выбивать из генерала признание в работе на спецальные службы Венгрии и забрал у него телефон и документы.

После этого Микулина затащили в служебную машину, где продолжили избивать, требуя выдать пароли и явочные квартиры. Они остановились недалеко от поселка Холмок,из другой машины вышел неизвестный и надел на голову Микулина коробку. На окраине Ужгорода мужчину снова избили, а потом отвезли в Чоп и отпустили.

По словам генерала, когда он находился в больнице, к нему пришли подозреваемые в нападении и начали угрожать. Свидетели рассказали, что все участники инцидента работают в СБУ, в тот день они были нетрезвыми. Водитель служебного автомобиля подтвердил обстоятельства инцидента, однако говорит, что не видел избиения Микулина в машине, поскольку следил за дорогой.

Госбюро расследований открыло уголовное производство по части 3 статьи 127 (похищение человека), части 2 статьи 146 (Пытки) и части 2 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Рубишу и его сообщнику, который является начальником отдела одного из управлений военной контрразведки СБУ, сообщили о подозрении. Суд арестовал его на два месяца без права внесения залога, мужчина подал апелляцию.

Избиение экс-ректора Академии СБУ

В конце июня Ужгородский депутат и журналист Виталий Глагола сообщил, что работники военной контрозведки совершили нападение на генерала Виктора Микулина, когда тот находился в ресторане.

Тогда сообщалось, что правоохранители задержали трех нападавших, среди которых мог быть руководитель местного подразделения военной контрразведки Андрей Панарин.

В результате нападения Микулин получил многочисленные гематомы, синяки, черепно-мозговую травму и перелом кости.

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