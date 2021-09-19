Раритеты нашли в автомобиле в паромном пункте пропуска, расположенном на Одесчине, сообщили в ГПСУ.

В Одесской области у иностранца изъяли раритеты, которые он незаконно пытался вывезти из Украины.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Измаильского погранотряда Южного регионального управления Государственной погранслужбы Украины Игорь Перегняк, старинные вещи обнаружены в субботу, 18 сентября, в паромном пункте пропуска "Орловка".

"В ходе совместного с таможней осмотра салона автомобиля Peugeot пограничники обнаружили книгу, которая была издана в 1891 году парижским издательством, и картину, написанную художником Катковым в 1917 году. Водитель, гражданин Австрии, отметил, что приобрел их в одном из антикварных магазинов Одессы", – рассказал Перегняк.

Представители таможни составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли предметы до решения суда.

Измаильский погранотряд на своей странице в Facebook показал фотографии изъятых раритетов.

Старинная книга, которую не позволили вывезти из нашей страны

Старинная картина, которую не позволили вывезти за границу Украины

Ранее стало известно, что в Украине сотрудники таможенной службы задержали мужчину, который пытался провезти через аэропорт "Борисполь" (находится под Киевом) 44 килограмма серебряных украшений из Индии.

У злоумышленника были с собой два чемодана, доверху набитые индийскими серебряными украшениями, в частности, ожерельями, кольцами, браслетами, крестиками и подвесками.

Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк