В Одесской области у иностранца изъяли раритеты, которые он незаконно пытался вывезти из Украины.
Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Измаильского погранотряда Южного регионального управления Государственной погранслужбы Украины Игорь Перегняк, старинные вещи обнаружены в субботу, 18 сентября, в паромном пункте пропуска "Орловка".
"В ходе совместного с таможней осмотра салона автомобиля Peugeot пограничники обнаружили книгу, которая была издана в 1891 году парижским издательством, и картину, написанную художником Катковым в 1917 году. Водитель, гражданин Австрии, отметил, что приобрел их в одном из антикварных магазинов Одессы", – рассказал Перегняк.
Представители таможни составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли предметы до решения суда.
Измаильский погранотряд на своей странице в Facebook показал фотографии изъятых раритетов.
Старинная книга, которую не позволили вывезти из нашей страны
Старинная картина, которую не позволили вывезти за границу Украины
Ранее стало известно, что в Украине сотрудники таможенной службы задержали мужчину, который пытался провезти через аэропорт "Борисполь" (находится под Киевом) 44 килограмма серебряных украшений из Индии.
У злоумышленника были с собой два чемодана, доверху набитые индийскими серебряными украшениями, в частности, ожерельями, кольцами, браслетами, крестиками и подвесками.