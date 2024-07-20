Уже назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая экспертиза, анализируются видео с камер наблюдения.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители нашли гильзу после выстрела в экс-нардепа Ирину Фарион. Вместе с тем он не стал раскрывать подробности относительно калибра, на брифинге.

По его словам, следователи не исключают, что убийство могло быть организовано российскими властями. К расследованию убийства Ирины Фарион привлечена практически вся полиция Львова и часть полиции Львовщины.

По словам Игоря Клименко, на месте преступления также работают оперативники и следственные группы, которые приехали из Киева во главе с заместителем руководителя Национальной полиции и во главе с заместителем руководителя Службы безопасности Украины.

Видео дня

Уже назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая экспертиза, анализируются видео с камер наблюдения.

"Параллельно используем технические возможности для идентификации нападавшего. Основные версии, которые рассматривают на эту минуту: личная неприязнь, общественно-политическая деятельность госпожи Фарион. Не исключаем, что убийство имеет заказной характер", - написал он.

Клименко сообщил, что у следствия есть данные о том, что подозреваемый несколько дней находился у дома Фарион в определенное время.

Убийство Фарион - детали

19 июля около 19:30 неизвестный выстрелил в 60-летнюю Ирину Фарион. По данным СМИ, покушение произошло на улице Масарика, возле дома, где живет экс-депутат. Как сообщили медиа, мужчина лет 20-25 выстрелил Фарион в висок, когда она вышла из дома. Тот, кто стрелял, исчез.

Фарион госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Ее прооперировали и подключили к аппарату ИВЛ, но не смогли спасти.

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