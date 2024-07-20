Львовская активистка и филолог была далеко не самым влиятельным политиком современной Украины, но точно одним из самых ярких.

В пятницу, 19 июля, во Львове после огнестрельного ранения в голову скончалась Ирина Фарион – скандально известная активистка украинского патриотического движения, экс-депутат и доктор филологических наук.

Ранние годы

Ирина Фарион родилась 29 апреля 1964 года во Львове. Мать – учительница, отец – сантехник. В 1987 году получила диплом филолога во Львовском государственном университете имени Франко. Со студенческих лет занималась научной деятельностью в области филологии, и после выпуска до 1991 года возглавляла Центр украинистики на кафедре фольклористики Львовского университета.

После выпуска из вуза Ирина Фарион вступила в КПСС, и официально была коммунисткой в 1988-1989 годах. В последующие годы этот факт ее биографии женщине будут вспоминать неоднократно.

Видео дня

Долгое время Фарион отрицала, что когда-либо имела отношение к компартии, но в 2013 году ей пришлось признать этот факт после появления в СМИ неопровержимых доказательств.

Сама Фарион впоследствии утверждала, что без вступления в партию она не могла строить научную карьеру. Также она заявляла, что вступила в КПСС, чтобы "уничтожать её изнутри".

Научная деятельность

Всю жизнь Ирина Фарион не прекращала заниматься наукой в интересной ей филологической сфере. Уже через три года после получения диплома она начала преподавать во Львовском государственном институте прикладного искусства (сегодня – Академия искусств). Вплоть до 1995 года там читал курс украинского языка и украинской литературы.

В 1996 году она защитила кандидатскую диссертацию по филологии. Следующая ступенька далась ей только через 19 лет: в 2015 году Ирина Фарион защитила докторскую диссертацию.

За годы научной деятельности Фарион написала более 200 научных статей и четыре монографии. Также при ее участии были реализованы многочисленные просветительские проекты, связанные с украинским языком, украинской культурой и историей.

Ирина Фарион удостоена многочисленных премий и наград за научную и просветительскую деятельность, включая Всеукраинскую премию имени. Бориса Гринченко.

Поход в политику и политические взгляды

В 2005 году Ирина Фарион вступила в ряды партии "ВО Свобода" и несколько раз начала баллотироваться в парламент по ее спискам, однако сначала пройти в Раду не удавалось. Однако дважды смогла избраться в Львовский областной совет от той же политсилы.

В 2012 году ей, наконец, удалось пройти в Верховную раду, однако этот состав парламента был распущен досрочно в 2014 году. В составе VII созыва Рады Фарион занимала должность председателя подкомитета по вопросам высшего образования в Комитете по науке и образованию.

В публичной риторике Фарион была одним из самых ярых противников использования русского языка, особенно в публичной сфере. В 2013 году она подала в суд на депутата-коммуниста Александра Зубчевского, который не хотел говорить по-украински на заседаниях Комитета.

Еще будучи депутатом Львовского облсовета в 2011 году пыталась добиться отставки министра образования, науки, молодежи и спорта Дмитрия Табачника, который по ее мнению "фатально ошибся с местом жительства и своего исторического бытия".

Языковые скандалы Фарион

Из-за своей радикальной позиции в вопросах русского языка, Фарион неоднократно попадала в скандалы и заработала репутацию ярой националистки, особенно среди русскоязычных украинцев.

В 2010 году, проводя просветительское занятие в одном из детских садов Львова, Фарион раскритиковала использование русифицированных форм имени у детей.

"Никогда не называйте Маричку "Маша", потому что Маша — форма не наша. Пусть едет туда, где живут Маши. У нас она должна быть Маричкой", – заявила тогда Фарион.

Видео с этого мероприятия распространилось в интернете и вызвало скандальный резонанс в обществе. Тогдашний депутат от "Партии регионов" Вадим Колесниченко даже обратился к Генеральному прокурору Украины, требуя привлечь львовскую депутатку к уголовной ответственности за дискриминации детей по языковому и национальному признаку.

Один из самых громких скандалов случился с Ириной Фарион относительно недавно – осенью 2023 года. Выступая в одном из эфиров, уже отошедшая от активной политики, но все еще известная широкой общественности львовская активистка жестко раскритиковала русскоязычных бойцов ВСУ за использование русского языка.

"Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят на украинском языке — пусть себя назовут "русскими". Что им мешает? Почему они так ошалели? Они такие большие патриоты — покажи свой патриотизм, выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко […] Ну что это за фигня — воевать в украинской армии и говорить на русском языке?" – заявила тогда Фарион.

В результате вспыхнувшего громкого скандала и студенческих протестов ее уволили из "Львовской политехники", где она была профессором кафедры украинского языка.