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Facebook раскроет заказчиков политической рекламы накануне выборов в Украине

15:52, 07 марта 2019
Выборы 2019
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Иллюстрация / REUTERS

Компания Facebook с середины марта введет верификацию заказчиков политической рекламы и публично разместит базу данных украинской политической агитации.

По словам руководителя корпоративных коммуникаций Facebook в Центральной и Восточной Европе Яна Щегенни, компания запустит инструменты для того, чтобы сделать политическую рекламу на Facebook для Украины прозрачной, пишет "Чесно".

В частности, от рекламодателей будут требовать обнародовать, кто платит именно за политическую рекламу, а данные об этом будут храниться в течение семи лет в публичной библиотеке.

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«Там будет содержаться информация о том, как распространялась реклама, например, диапазон расходов, показателей, а также демография о тех, кто видел рекламу, их возраст, пол и локацию», — подчеркнул Щєґєнни.

Он также добавил, что недавно в компании удалили ряд учетных записей и страниц в Facebook и Instagram, которые возникли в России и действовали в Украине.

По его словам, Facebook сотрудничает в Украине с Центральной избирательной комиссией, фактчекерами и исследователями.

Представитель компании заверил, что корпорация глобально блокирует и удаляет фиктивные учетные записи и ограничивает распространение неправдивой информации.

Напомним, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг объявил о новом векторе развития компании, который базируется на защите персональных данных пользователей.

Также ранее сообщалось, что компания Google намерена запретить политическую рекламу на своей платформе перед канадскими федеральными выборами.

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Теги: #выборы президента Украины 2019#политическая реклама#политическая реклама в Facebook