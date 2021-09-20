Такую оценку сегодняшних событий в Перми поддержали далеко не все единомышленники активиста.

Одесский активист Сергей Стерненко высказался относительно кровавой бойни в Пермском университете в России, где в результате стрельбы погибли по меньшей мере восемь человек.

У себя в Twitter Стерненко удивил даже своих единомышленников, выразив радость из-за убийства людей в Перми.

"Каждый день, когда россиян становится меньше, это хороший день", - коротко написал он.

Такая оценка событий понравилась далеко не всем подписчикам Стерненко - свое недовольство они выразили в комментариях. "Уважаю очень Стерненко, но это ту мач. Можно еще понять относительно военных, когда они гибнут. Можно ненавидеть все русское, но этот месседж это выстрел себе же в ногу. Теперь все националистическое будут еще больше отождествлять с нацизмом/фашизмом. Объясните, если это не так", "Это перебор", "Надеюсь, это не касается нападения на детей в Перми", - говорится в комментариях к твиту Стерненка.

Стрельба в Пермском университете: что произошло

Утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба. Очевидцы утверждают, что, спасаясь от стрелка, студенты и преподаватели прыгали из окон учебного корпуса.

В результате бойни пострадали 27 человек, из них восемь погибли.

Убийцей оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. Известно, что он "давно думал и мечтал" о том, чтобы устроить стрельбу.

Ранил и обезвредил Бекмансурова сотрудник ДПС, младший лейтенант полиции Константин Калинин из экипажа, который первым прибыл в университет экипажа.

Автор: Виолетта Орлова