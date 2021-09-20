Тимур Бекмансуров, который 20 сентября устроил стрельбу в Пермском государственном университете, скончался в реанимации.
Об этом сообщает Telegram-канал 112.
"По информации нашего источника, 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров скончался в больнице во время операции", - говорится в сообщении.
Также о смерти студента сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на несколько источников в правоохранительных органах.
Напомним, что во время задержания стрелок получил серьёзные ранения в грудь и бедро. Его в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу и подключили к ИВЛ.
Читайте такжеОпубликовано видео "ликвидации" стрелка в пермском вузе
Стрельба в Пермском университете: что известно
Утром 20 сентября в России в Пермском государственном университетепроизошла стрельба. Очевидцы утверждают, что, спасаясь от стрелка, студенты и преподаватели прыгали из окон учебного корпуса.
В результате бойни пострадали 27 человек, из них восемь погибли.
Убийцей оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. Известно, что он "давно думал и мечтал" о том, чтобы устроить стрельбу.
Ранил и обезвредил Бекмансурова сотрудник ДПС, младший лейтенант полиции Константин Калинин из первого прибывшего к университету экипажа.