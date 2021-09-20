Во время задержания стрелок получил серьёзные ранения в грудь и бедро.

Тимур Бекмансуров, который 20 сентября устроил стрельбу в Пермском государственном университете, скончался в реанимации.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

"По информации нашего источника, 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров скончался в больнице во время операции", - говорится в сообщении.

Также о смерти студента сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на несколько источников в правоохранительных органах.

Напомним, что во время задержания стрелок получил серьёзные ранения в грудь и бедро. Его в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу и подключили к ИВЛ.

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Стрельба в Пермском университете: что известно

Утром 20 сентября в России в Пермском государственном университетепроизошла стрельба. Очевидцы утверждают, что, спасаясь от стрелка, студенты и преподаватели прыгали из окон учебного корпуса.

В результате бойни пострадали 27 человек, из них восемь погибли.

Убийцей оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. Известно, что он "давно думал и мечтал" о том, чтобы устроить стрельбу.

Ранил и обезвредил Бекмансурова сотрудник ДПС, младший лейтенант полиции Константин Калинин из первого прибывшего к университету экипажа.

Автор: Денис Прядко