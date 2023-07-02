Накануне житель Харькова Вячеслав стал участником "пророссийского" скандала из-за отказа выключить песни исполнителей РФ во время поездки с пассажиром, утверждая, что Харьков - русскоязычный город. Также он отметил, что Украина - "страна 404" - ее не существует.

Житель Харькова Вячеслав, ставший участником "пророссийского" скандала из-за ссоры с пассажиркой, которой не понравилось слышать песни исполнителей РФ во время путешествия, записал извинения на украинском языке. Как известно, музыка российских исполнителей находится под частичным запретом в Украине.

Ранее во время конфликта мужчина заявлял, что Харьков - русскоязычный город, где все общаются на русском. Ролик с его извинениями распространяют украинские телеграм-каналы.

"Возник спор с пассажиркой относительно российской песни, которая играла у меня в машине. В тот момент играла песня "Би - 2" (российской музыкальной группы - УНИАН), которая является иноагентом Российской Федерации и выступает против войны. Из-за этого я разозлился и сказал слова, которые не отражают мою реальную позицию. Я поддерживаю Украину, я патриотически настроен и резко негативно отношусь к России, к ее агрессии. Приношу искренние извинения за сказанные слова", - сказал Вячеслав.

В Харькове таксист попал в скандал из-за песен РФ - что говорил

Напомним, что вчера в сети вспыхнул скандал из-за ссоры, произошедшей между харьковским таксистом и его пассажиркой. Соответствующий ролик опубликовал активист Сергей Стерненко.

Причиной конфликта стали российские песни, которые звучали в машине во время путешествия. Просьбу пассажирки выключить песни исполнителей РФ мужчина проигнорировал - в ответ начал вести дискуссию о том, что Харьков русскоязычный город. Также во время своего монолога он указал, что вообще не считает, что сейчас есть такое государство - Украина.

Мужчина уточнил, что это непонятное государство - "страна 404", которую уже давно продали. Также он отметил, что никакая политическая власть его не убедит в обратном.

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