Запрет не будет касаться российских певцов, которые входят в "белый список".

Верховная Рада поддержала законопроект о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Рада запретила русскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве. За - 303", - известил он.

Речь идет о законопроекте №7273-д, поданном в парламент 10 народными депутатами из разных фракций и групп, в частности, "Слуги народа" и "Европейской Солидарности" в конце мая.

В дальнейшем законопроект должен быть подписан председателем ВРУ и президентом Украины.

Запрет русской музыки в Украине: что стоит знать

Согласно пояснительной записке к законопроекту, речь идет о полном и бессрочном запрете публичного исполнения, публичного показа, публичной демонстрации, публичного оповещения фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов певцов и певиц, которые после 1991 года были гражданами государства-агрессора (Российской Федерации).

Исключение - бывшие граждане государства-агрессора, которые являются или на момент смерти были гражданами Украины и не имеют (не имели на момент смерти) гражданства государства-агрессора.

Такой запрет не будет касаться российских певцов, которые входят в перечень музыкальных исполнителей, осуждающих агрессию против Украины.

Этим "белым списком", как предусмотрено законопроектом, будет заниматься Совет нацбезопасности и обороны. А сам перечень должен быть публичным и обновляться.

"Заявление о включении в Перечень подается в Службу безопасности Украины таким лицом, его законным представителем, организатором гастрольного мероприятия или правообладателем, который имеет право предоставлять разрешения на использование в Украине произведений в исполнении этого лица", – говорится в проекте закона.

Запрет также будет распространяться на проведение гастрольных мероприятий, участниками которых являются музыкальные исполнители, являющиеся гражданами государства-агрессора, кроме тех, которые внесены в "белый список".

Кроме этого, увеличивается до 40% доля песен на государственном языке при осуществлении радиовещания (сейчас 35%). Также увеличивается до 75% суточный объем ведения передач, в том числе новостных и аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке.

Как писал УНИАН, ранее с предложением запретить гастроли в Украине всех российских исполнителей обращался украинский продюсер Игорь Кондратюк. Ее президент направил в СНБО, СБУ и премьеру.

Вас также могут заинтересовать новости: