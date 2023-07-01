Мужчина заявил, что Харьков - это "русскоязычный город", поэтому его никто не заставит говорить на украинском языке.

Харьковский таксист загремел в пророссийский скандал, отказав выключить русскую музыку по просьбе пассажирки.

Фрагмент диалога пассажирки и таксиста удалось зафиксировать на видео. Ролик опубликовал активист и волонтер Сергей Стерненко.

"К сожалению, у нас есть немало таких граждан. и это следствие работы российской пропаганды, которая легально транслировалась у нас на ТВ... Надо было еще с 2014 зачищать эфир от российской агентуры. Тогда бы и коллаборантов и корректировщиков было бы меньше", - отметил Стерненко.

На видео слышно, как пассажирка просит выключить русскую музыку, но таксист игнорирует, начав монолог о "русскоязычном Харькове".

"Это русскоязычный город. Здесь все разговаривают по-русски", - заявил таксист.

Впрочем, девушка заметила, что таксист транслирует музыку российских исполнителей, которые поддерживают войну. Водитель заявил, что музыка "вне политики", добавив, что он не будет и не хочет говорить на украинском.

"Украина? Вообще страны такой нет, чтобы вы знали. Страна 404. Ее не существует, ее разорвали, продали... Просто какое-то непонятное государство", - заявил он.

Но он не хочет переехать в Россию, потому что родился в Харькове и "никакая украинская власть не изменит его мнения".

"Езжайте на "западенщину", или где там говорят на задр*ченном языке. Езжайте туда вы. Почему я должен ехать?",- сказал таксист.

Пассажирка попросила остановиться, ведь не может больше продолжать поездку с этим таксистом.

Похожие зашквары "ватников"

К сожалению, ватные инциденты случаются в Украине. Недавно в Одессе обнаружили таксиста, который рассказывал пассажирам о "гениальности" российского президента Владимира Путина и выражал поддержку военному вторжению РФ в Украину.

"Зашкваривается" и молодежь. Например, 21-летняя украинка в ноябре заявила, что родиться в Украине - ее самая большая ошибка. В то же время Россию она очень любит, и язык страны-оккупанта ей дается лучше, чем украинский. А в Ивано-Франковске другая "ватница", заявила, что Россия точно одержит победу та объяснила, что просто "думает реалистично".

Затем в Киеве водитель одного из популярных сервисов такси убеждает пассажиров, что Украины "не существует". Фрагмент пропагандистского монолога таксиста опубликовал в своем Instagram спортсмен Александр Микитенко.

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