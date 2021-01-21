Названа возможная причина пожара в частном пансионате для пожилых людей в Харькове "Золотое время", унесшего 15 жизней.
Об этом сообщила руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова в Facebook. Отмечается, что в настоящее время пожар локализован. Читайте такжеСмертельный пожар в Харькове локализовали (фото)
Уточняется, что пострадали 11 человек. На месте происшествия сейчас находится руководитель Харьковской областной прокуратуры.
"Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электронагревательными приборами", - говорится в сообщении.
Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).
Пожар в доме престарелых в Харькове: что известно
- 21 января в Харькове загорелся дом престарелых, сообщается о 15 погибших и 5 пострадавших.
- Пожар произошел в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых.
- Площадь пожара составила 100 кв. метров. Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
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