Уточняется, что пострадали 11 человек.

Названа возможная причина пожара в частном пансионате для пожилых людей в Харькове "Золотое время", унесшего 15 жизней.

Об этом сообщила руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова в Facebook. Отмечается, что в настоящее время пожар локализован. Читайте такжеСмертельный пожар в Харькове локализовали (фото)

Уточняется, что пострадали 11 человек. На месте происшествия сейчас находится руководитель Харьковской областной прокуратуры.

"Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электронагревательными приборами", - говорится в сообщении.

Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Пожар в доме престарелых в Харькове: что известно

21 января в Харькове загорелся дом престарелых, сообщается о 15 погибших и 5 пострадавших.

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых.

Площадь пожара составила 100 кв. метров. Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

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Автор: УНИАН