Машина Armtac 400 может зачищать более 2400 квадратных метров территории в час.

Благодаря донатам через платформу по сбору средств United24 Украина смогла приобрести самую большую и эффективную машину для разминирования территорий Armtac 400, которая уже успешно выполняет задачи в Харьковской области.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Armtac 400 – самая большая и эффективная машина для разминирования стоимостью более 18 млн гривен. И она уже выполняет задачи в Харьковской области. Это стало возможным благодаря вашим донатам через United24. С Armtac 400 саперы будут более защищенными. Ведь он имеет дистанционное управление на расстоянии до 800 метров. Это гарантирует оператору безопасность. Также управлять машиной можно вручную – внутри бронированной и звукоизолированной кабины", – рассказал Федоров.

Видео дня

Глава Минцифры добавил, что машина Armtac 400 может зачищать более 2400 квадратных метров территории в час, обезвреживая взрывоопасные остатки на глубине 55 см. При этом, мощная конструкция машины защищает ее от противотанковых мин весом до 10 кг.

"ГСЧС разминирует от 1000 до 1500 боеприпасов в день. Новая машина поможет делать это быстрее и безопаснее", – подчеркнул Федоров.

Разминирование территорий Украины

В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать прецедент быстрого и масштабного разминирования территорий. Он подчеркнул, что из-за войны России против Украины украинская земля является одной из самых загрязненных минами в мире.

В августе 2022 года стало известно, что правительство США объявило о выделении Украине многомиллионного транша с целью разминирования территорий, загрязненных минами и другими взрывоопасными предметами в результате российского вторжения. Речь шла о предоставлении Украине $89 миллионов.

Вас также могут заинтересовать новости: