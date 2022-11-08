С начала широкомасштабного вторжения пиротехники обезвредили более 270 тысяч единиц взрывоопасных предметов.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, как продвигается процесс разминирования территорий Украины.

Всего потенциально опасных территорий нашего государства остается 175 тысяч кв. км, что составляет примерно треть территории Украины, рассказал он в эфире информационного телемарафона.

"Но эта цифра является динамичной... Если говорить про всю страну, то от начала широкомасштабного вторжения РФ пиротехниками обнаружено, изъято и обезврежено более 270 тыс. единиц взрывоопасных предметов", - сказал Енин.

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Он отметил, что сейчас основные усилия по разминированию сосредоточены на деоккупированной территории Харьковской области.

"С 8 сентября почти 1 тыс. 500 гектаров было разминировано нашими подразделениями и обезврежено более 38 тыс. взрывоопасных предметов. И это только на Харьковщине", - подчеркнул Енин.

Как в Украине разминируют территории

Как сообщал УНИАН, в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать прецедент быстрого и масштабного разминирования территорий.

В конце октября Украина получила уникальную британскую машину для разминирования "Amtrak 400". Сейчас она работает на Харьковщине.

Кроме того, Канада намерена усилить помощь по разминированию освобожденных территорий.

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