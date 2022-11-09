Бюст могут поместить в музей или перенести в другое пространство в Харькове.

Бюст российского поэта Александра Пушкина на Театральной площади в Харькове демонтирован.

Его дальнейшую судьбу будут решать после победы демократическим путем, сообщили в Харьковском горсовете.

"Харьков является одним из наиболее пострадавших от рашистского оружия и агрессии городов Украины. В городском совете понимают чувства тех харьковчан, которые не желают видеть в своем городе российские топонимы, и разделяют их желание переосмыслить культурную и историческую среду города. Как один из вариантов такого переосмысления – бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению, ведь более ста лет назад, еще перед революцией 1917 года, его собирались снести активисты этого движения", – говорится в сообщении.

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В мэрии подчеркнули, что есть несколько вариантов того, что будет с памятником в будущем. Бюст могут поместить в музей или перенести в другое пространство в Харькове.

"Этот памятник, а, возможно и другие, должны быть сохранены, а их дальнейшую судьбу демократическим путем, но уже в мирное время, будут решать именно харьковчане", – отметили в горсовете.

Дерусификация в Украине

С началом полномасштабной войны в Украине усилилась тенденция отказываться от того, что связывает со страной-агрессором Россией, которая развязала кровавую войну.

В украинских городах массово переименовывают улицы, названные в честь российских деятелей, сносят советские памятники.

В то же время иногда вопрос о переименованиях улиц и демонтаже памятников вызывает дискуссии. В частности, идут споры о сносе памятника императрице Екатерине II в Одессе. Окончательное решение должны принять на следующей сессии горсовета. После нескольких акций с призывом демонтировать монумент памятник закрыли деревянным забором.

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