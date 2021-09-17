На глазах очевидцев он достал кухонный нож и воткнул себе в живот.

В городе Смела Черкасской области прямо посреди улицы мужчина достал кухонный нож и воткнул себе в живот.

Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в патрульной полиции области.

Рядом с мужчиной оказался правоохранитель, который как раз проводил в городе свой выходной.

"Полицейский Александр Бытяк как раз находился на выходном в городе Смела. Там он стал очевидцем того, как мужчина достал кухонный нож посреди улицы и воткнул себе в живот. Полицейский сразу же бросился на помощь, но гражданин достал нож и начал размахивать им", - говорится в сообщении.

Однако Бытяк, как выяснилось, был не единственным стражем порядка на месте.

"Совместно с другим очевидцем происшествия, который оказался также полицейским, инспектору удалось задержать мужчину и вызвать медиков. Сейчас спасенного прооперировали, угрозы его жизни нет", - информируют в полиции.

О том, что побудило мужчину к попытке самоубийства, не сообщается.

Читайте такжеМужчина открыл огонь "по пришельцам" из окна отеляРанее во время дежурства на центральном городском пляже в городе Смела сотрудница Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и руководитель коммунальной водолазной поисковой группы вернули к жизни тонувшую отдыхающую.

А в Харькове подсудимый пытался сделать себе "харакири" прямо в зале суда.

Что такое харакири

Харакири или сепуку - это японское ритуальное самоубийство путем разрезания живота мечом. Его проводили либо по приговору в качестве наказания, либо добровольно, к примеру, когда была затронута честь воина.

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Автор: Катерина Комолова