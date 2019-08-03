На Львовщине сбежавший пациент с "белочкой" пытался совершить "харакири" и ранил полицейского

Мужчина ворвался в дом пенсионерки, где схватил ножи которыми ударил себе в живот и ранил правоохранителя.

На Львовщине 36-летний мужчина ворвался в дом пенсионерки и во время задержания сотрудниками полиции нанес ножевое ранение себе и правоохранителю.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Самборский отдел полиции 2 августа, около 22.00, поступило сообщение о том, что в дом 79-летней жительницы села Рудки проник неизвестный.

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На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции, которая обнаружила в доме пенсионерки мужчину, который держал в руках два ножа и вел себя неадекватно, что представляло угрозу владелицы квартиры.

На требование сотрудников полиции отдать ножи, которые как выяснилось впоследствии он взял в квартире женщины, и выйти из дома – мужчина не реагировал, стал угрожать сотрудникам полиции и неожиданно нанес сам себе ножевое ранение в живот.

Правоохранители приняли решение о задержании злоумышленника, во время которого 31-летний инспектор группы реагирования получил ножевое ранение.

Правонарушителем оказался 36-летний житель Самборского района, который проходит курс лечения от алкогольной зависимости в одном из медицинских заведений области, который он самостоятельно покинул накануне.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилья) и ч.2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

Пострадавший во время задержания сотрудник полиции и злоумышленник госпитализированы в больницу.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников, у пациента, который сбежал из больницы, вероятно, случился приступ «белой горячки». От кровавой расправы пенсионерку, в частный дом которой ворвался неадекватный мужчина, спасло то, что она успела сообщить родственникам по телефону о вооруженном ножами нападающем, а те уже вызвали полицию.

Справка. Алкогольный делирий - более известен под народными названиями «белая горячка», «белочка», «белка». Это делирий, который обычно вызывает алкогольный абстинентный синдром — расстройство сознания, в основном развивающийся после прекращения злоупотребления алкоголем, в состоянии абстиненции или на высоте запоя.

Сэппуку (харакири) — японское ритуальное самоубийство путем разрезания живота мечом.