В Харькове подсудимый пытался сделать себе "харакири" в зале суда (фото)

Обвиняемый отломил от своей бритвы часть лезвия и, спрятав ее в полость рта, пронес в зал судебного заседания.

В Харькове обвиняемый пытался покончить с собой прямо в зале суда.

Как сообщили в полиции Харьковской области, событие произошло 14 августа около 15:15 в Слободском районе города.

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Обвиняемый отломил от своей бритвы часть лезвия и, спрятав ее в полость рта, пронес в зал судебного заседания. Во время рассмотрения уголовного дела 45-летний мужчина фрагментом лезвия нанес себе резаную рану живота.

Его госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное.

Сейчас решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

Справка УНИАН. Сэппуку (харакири) — японское ритуальное самоубийство путем разрезания живота мечом.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине сбежавший пациент с "белочкой" пытался совершить "харакири" и ранил полицейского.