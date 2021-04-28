В КОГА заявили о хакерской атаке на ресурсы нескольких райгосадминистраций и территориальных общин области.

В Киевской областной государственной администрации сообщили, что зафиксировали атаки на несколько официальных сайтов местных властей.

"Внимание! Хакерская атака. Неизвестные взломали официальные сайты нескольких райгосадминистраций и территориальных общин Киевщины и разместили на них ложную информацию", - говорится в сообщении на странице КОДА в Facebook.

Читайте такжеХакер со Львовщины охотился за личными данными работников СБУ для спецслужб РФОтмечается, что хакеры опубликовали распоряжение якобы главы ОГА, где говорилось о том, что всем учреждениям общего среднего образования надлежит предоставить в Департамент образования и науки областной государственной администрации списки учеников мужского пола 15 лет и старше до 30 апреля 2021 года.

"Также сказано, что следует обеспечить, чтобы ученики прошли медкомиссию до 6 мая. Официально сообщаем, что распоряжение такого содержания Василий Володин не подписывал, поэтому информация не соответствует действительности", - рассказали в КОГА.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова