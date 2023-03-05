Гуманитарную помощь собирал польский благотворительный фонд.

В Польше подожгли автомобили скорой помощи, которые местные волонтеры собрали для передачи украинским больницам в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает TVN24.

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу возле здания городской администрации города Радлув. В результате одна скорая сгорела полностью, вторая – серьезно повреждена, но может быть восстановлена.

По камерам наблюдения полиция вычислила и уже задержала подозреваемого в поджоге. Как выяснилось, это местный житель, ранее уже привлекавшийся к ответственности за аналогичное преступление.

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Сообщается, что подожженные машины скорой помощи были частью гуманитарного конвоя из 10 автомобилей – 6 скорых и четыре пикапа, загруженные медицинским оборудованием. Их собирали в качестве пожертвований и покупали польские волонтеры для отправки в Киев, Харьков и Сумы.

Польская помощь Украине в ходе войны

Польша стала одним из основных поставщиков военной и гуманитарной помощи Украине в ходе российского вторжения. Так, Варшава стала первой страной, передавшей Украине танки "Леопард 2", а также передала большое количество старой советской бронетехники.

Помимо поставок гуманитарной помощи в Украину в самой Польше принимают на лечение и реабилитацию раненых украинских солдат.

Подавляющее большинство поляков одобряют курс правительства страны, которое активно помогает Украине противостоять российской военной агрессии.

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