В течение нескольких недель также в Украину отправятся танки PT-91 Twardy.

Польша передаст Украине еще одну партию из 10 танков Leopard 2A4, как только завершится обучение украинских военных. Это произойдет в течение нескольких недель.

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, пишет PAP. Он добавил, что вскоре в Украину также отправятся 60 танков Т-72 и PT-91 Twardy.

"Вскоре. Подготовка украинских экипажей должна быть завершена. Часть этих танков сейчас используется во время обучения. Это перспектива на несколько недель", - сказал Дворчик.

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На вопрос, когда в Украину отправятся танки PT-91 Twardy, глава канцелярии отметил, что их передача, вместе с танками Т-72, также является вопросом нескольких недель, "если не раньше".

"Они практически в процессе передачи, поэтому скоро будут в Украине", - отметил Дворчик.

Танки для Украины - что известно

Напомним, о передаче Польшей танков Leopard для Украины президент страны Анджей Дуда объявил в первой половине января. Впрочем, для этого нужно было разрешение Германии, которая является производителем этих машин. Его Берлин предоставил в конце января.

Первые четыре танка Leopard 2 от Польши прибыли в Украину несколько дней назад. Всего Варшава пообещала предоставить нашему государству 14 таких машин.

24 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его государство передаст Украине еще 60 танков. Речь идет о PT-91 Twardy, который является сильно доработанной версией советского Т-72. До недавнего времени это был основной боевой танк Польши.

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