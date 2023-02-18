Чиновник заявил, что уже сегодня намерен встретиться с руководством немецкого концерна по производству оружия Rheinmetall, чтобы обсудить детали проекта.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал создание хаба по ремонту и модернизации немецких танков Leopard 2 для дальнейших поставок боевых машин Украине.

Первые подробности по строительству соответствующего ремонтного центра чиновник обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, пишет издание РАР. Также он анонсировал, что уже сегодня встретиться с руководством немецкого концерна по производству оружия Rheinmetall.

"Сегодня я встречусь с руководством Rheinmetall, чтобы продолжить эти переговоры. Мы хотим не только модернизировать танки Leopard, которые есть у нас на складе, но и те, которые будут возвращаться из Украины. Мы хотим иметь возможность ремонтировать и модернизировать танки", - сказал Моравецкий.

Как отметил премьер-министр Польши, ранее Варшава уже активизировала свои прозводственные мощности для выпуска дополнительных боеприпасов для Украины. Теперь пришла очередь помочь Украине в передаче отремонтированных танков, отметил он.

Инициатива Польши отремонтировать танки Leoprd 2

Отметим, что ранее правительство Польши заявило о намерении отремонтировать боевые машины Leoprd 2 для передачи Украине. Официально ремонтом Leopard 2А4 занимается польский механический завод "Бумар-Лабенды".

Накануне глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил о проблемах с ремонтом Leoprd 2 из-за дефицита соответствующих запчастей. Он призвал Берлин к сотрудничеству и заявил, что польская сторона уже ведет переговоры о поставках деталей с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Также в Минобороны Польши говорили, что Варшава уже занялась ремонтом танков Т-72. На данный момент у страны есть средства для ремонта еще 34 боевых машин.

Как заявил президент страны Анджей Дуда, Польша намерена передать Украине 14 танков Leopard 2 и модернизированные Т-72 на протяжении месяца-двух.

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