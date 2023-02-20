Из этих 80,4% "безусловно хорошо" относятся к действиям власти 32,5%, еще 47,9% "скорее хорошо".

В Польши более 80% граждан поддерживают действия властей по оказанию помощи Украине.

Такие данные обнародованы по результатам опроса агентства United Surveys, проведенного для Wirtualna Polska. Из этих 80,4% "безусловно хорошо" относятся к действиям власти 32,5%, еще 47,9% "скорее хорошо".

Наоборот считают 11,1% опрошенных. Из них 9,2% сказали, что власти действуют "скорее плохо", 1,9% считают, что "однозначно плохо".

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Еще 8,5% респондентов ответить не смогли.

"Результаты являются очень редкими и показывают, как велика поддержка создания объединения против российских оккупантов. И польское правительство сыграло в этом одну из ведущих ролей", – прокомментировал портал.

Помощь Польше Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ, Польша беспрецедентно и всесторонне помогает Украине.

В последнее время стало известно, что Польша планирует отправить Украине 60 модернизированных танков Т-72 и PT-91 Twardy, а также 14 немецких танков Leopard. Последние Польша планирует отправить ВСУ в марте.

В целом первым о передаче Украине танков Leopard объявил президент Польши Анджей Дуда. Также в Польше хотят вдвое сократить время обучения украинских танкистов на Leopard.

Впоследствии президент Польши Анджея Дуды сообщил, что украинские пилоты почти ежедневно проводят полеты на самолетах Миг-29, и Польша может передать их значительно раньше другого вооружения.

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