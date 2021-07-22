На родителей уже составили административный протокол за невыполнение ими своих обязанностей по воспитанию.

В Киевской области сотрудники полиции нашли и вернули домой двух малолетних детей, которые сбежали из дому.

Об этом заявили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Инцидент произошел в ночь на 22 июля после того, как около часу ночи правоохранителям сообщили о том, что на проезжей части в селе Тарасовка гуляют два близнеца четырех лет.

На место оперативно приехали патрульные, подобрали детей и начали обход дворов. Найти дом мальчиков удалось за несколько часов.

Оказалось, что, пока все остальные домочадцы спали, малыши перелезли через забор и пошли гулять. Еще в их семье есть трое других несовершеннолетних детей.

На родителей уже составили административный протокол за невыполнение ими своих обязанностей по воспитанию.

Напомним, что в апреле в Киевской области пропал 2-летний Богдан Униченко - хотя родители сообщили о его пропаже лишь спустя 5 часов, мальчик нашелся в целости и невредимости.

А ранее в этом месяце в Кременчуге Полтавской области нашли мертвым пропавшего 8-летнего Анатолия Желабикова. Тело ребенка обнаружили в местном озере.

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Автор: Станислав Кожемякин