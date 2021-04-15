Полицейские нашли пропавшего в селе Раговка Вышгородского района 2-летнего Богдана Униченко.
Читайте такжеВ Харькове школьник регулярно срывал уроки онлайн, на его родителей составили протоколОб этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.
"Нашли мальчика! Это лучший в жизни подарок оперативникам полиции Киевской области на День уголовного розыска! Спасибо всем!" - написал он.
В полиции пока не сообщают никаких деталей происшествия.
УВАГА!!!! Знайшли хлопчика!!! Це найкращий у житті подарунок оперативникам поліції Київської області на День карного розшуку!!! Дякую всім!Опубликовано Андрій Нєбитовым Четверг, 15 апреля 2021 г.
Поиски мальчика: что известно
- В селе Раговка Вышгородского района исчез 2-летний мальчик Богдан Униченко. Мать сообщила об исчезновении ребенка 14 апреля около 21:00.
- Поиски проходили всю ночь и все утро.
- К ним были задействованы все службы ГУНП в Киевской области и аэроразведка, на месте работали Нацгвардия, ГСЧС.
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