Родители сообщили о пропаже ребенка лишь через 5 часов после исчезновения.

Полицейские нашли пропавшего в селе Раговка Вышгородского района 2-летнего Богдана Униченко.

Читайте такжеВ Харькове школьник регулярно срывал уроки онлайн, на его родителей составили протоколОб этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

"Нашли мальчика! Это лучший в жизни подарок оперативникам полиции Киевской области на День уголовного розыска! Спасибо всем!" - написал он.

В полиции пока не сообщают никаких деталей происшествия.

УВАГА!!!! Знайшли хлопчика!!! Це найкращий у житті подарунок оперативникам поліції Київської області на День карного розшуку!!! Дякую всім! Опубликовано Андрій Нєбитовым Четверг, 15 апреля 2021 г.

Поиски мальчика: что известно

В селе Раговка Вышгородского района исчез 2-летний мальчик Богдан Униченко. Мать сообщила об исчезновении ребенка 14 апреля около 21:00.

Поиски проходили всю ночь и все утро.

К ним были задействованы все службы ГУНП в Киевской области и аэроразведка, на месте работали Нацгвардия, ГСЧС.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская