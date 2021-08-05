23-лентний парень умер на месте аварии от полученных травм.

Смертельная авария произошла на дороге Львов-Бирюховичи. В результате ДТП погиб 23-летний водитель Porsche.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

Правоохранители сообщили, что авария произошла 4 августа около 00:30. Легковушку вынесло на встречную полосу, где она врезалась в фуру, за рулем которой был 32-летний житель Стрыйского района. На месте ДТП от полученных травм умер 23-летний водитель Porsche.

По фото видно, что от машины буквально ничего не осталось, кроме груды металла. Ее просто смяло.

Правоохранители открыли производство по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса Украины.

По данным местного издания "Твоє місто", в ДТП погиб Павел Крок 1998 года рождения. Он учился в Австрии.

Парень приходился сыном известному львовскому бизнесмену Ростиславу Кроку, который владеет несколькими компаниями, в том числе туристическим комплексом в Славском.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове легковой автомобиль слетел с моста в реку. ДТП случилось вечером 4 августа на проспекте Гагарина, 354. Автомобиль Audi A-6 пробил ограждение моста и слетел в реку. От падения авто получило вмятины.

Автор: Анастасия Горбачева