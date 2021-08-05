Тимоти Холл умер, выполняя трюки на пикапе во дворе своего друга.

Популярный в США видеоблогер Тимоти Холл погиб в результате жуткого ДТП.

Об этом сообщает New York Post.

Мать 18-летней звезды TikTok опубликовала на его странице видео, в котором заявила, что трагедия случилась на минувших выходных.

Холл выполнял трюки на пикапе во дворе своего друга в штате Флорида. На опасном повороте он не справился с управлением и вылетел через боковое стекло. Автомобиль перевернулся следом и раздавил юношу.

"Он любил TikTok и просто верил всем, кто его поддерживал. Это очень много значило для него", — сказала мать Тимоти.

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В момент аварии в машине находился также приятель и девушка блогера — пострадал ли кто-то из них, не уточняется.

В TikTok Тимоти Холл был известен как "Timbo the Redneck". На его аккаунт были подписаны более 200 тыс. человек, а его видео собрали 2,5 млн лайков.

На краудфандинговой платформе GoFundMe был организован сбор средств на похороны блогера — его фанаты пожертвовали 10 тыс. долларов.

Не так давно в США жуткой смертью умер 19-летний блогер Энтони Барахас — его и его девушку застрелили во время похода в кинотеатр.

Автор: Станислав Кожемякин