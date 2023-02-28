Такое же количество украинцев уже нашли работу в Евросоюзе.

Каждый третий беженец из Украины, проживающий на территории Европейского Союза, хочет вернуться домой. Как заявляет Агентство ЕС по основным правам, такое же количество украинцев чувствуют себя частью сообщества в новой стране.

Всего в период с августа по сентябрь 2022-го года было опрошено 14 695 украинских беженцев. Этот опрос проводился в онлайн-формате в десяти странах Европейского союза: Болгарии, Чехии, Эстонии, Германии, Венгрии, Италии, Польше, Румынии, Словакии и Испании.

"Поскольку война затягивается, нам необходимо принять эффективные долгосрочные меры, которые позволят принимающим обществам и перемещенным лицам адаптироваться к потрясениям, вызванным этой войной", — сказал директор Агентства Майкл О'Флаэрти.

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Почти половина беженцев заявили, что испытывают депрессию. Также 61% сказали, что чувствовали оптимизм относительно будущего с момента прибытия в принимающую страну.

Каждый третий украинский беженец имеет оплачиваемую работу, однако почти 80% сталкиваются с финансовыми трудностями.

Основным препятствием для получения работы является язык. 25% заявили, что они не разговаривают на языке страны, в которой сейчас живут, еще 41% общаются, однако в том числе и на низком уровне.

Агентство отмечает, что полномасштабное вторжение России в Украину вызвало крупнейший кризис беженцев на континенте со времен Второй мировой войны.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, европейские страны приняли у себя более восьми миллионов украинских беженцев. Однако правом временной защиты в странах ЕС воспользовались около 4,8 млн украинцев.

Актуальные новости по теме украинских беженцев в Европе

Президент Владимир Зеленский рассказал, как Украина планирует возвращать украинских беженцев.

Немцы упрекнули остальную часть Европы, что она приняла мало украинских беженцев.

Украинские беженцы в Германии спасли рынок труда. Наплыв украинцев позволяет бороться с нехваткой кадров.

В Польше приняли закон о беженцах, который поставил в сложное положение чиновников на местах.

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