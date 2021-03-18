Сегодня в Одессе задержан мужчина, который приставал к детям и при попытке скрыться от полиции прыгнул в Черное море.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, в четверг на линию «102» поступило сообщение о хулиганстве в прибрежной зоне города.
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Заявитель рассказал, что возле футбольной площадки, недалеко от моря, неизвестный мужчина приставал к детям и открыто демонстрировал половые органы.
«Инспекторы мгновенно прибыли на место вызова. Увидев служебный автомобиль полиции, нарушитель испугался и прыгнул в море, чтобы убежать от полицейских. Мужчина проплыл в ледяной воде около 1 километра, обессилел и уже не мог самостоятельно доплыть до берега», - рассказали в управлении.
Увидев, что мужчина начал тонуть, патрульный полицейский вытащил его на берег и оказал помощь.
Нарушитель вел себя неадекватно и, как отмечают в пресс-службе, имел явные признаки психического расстройства.
Для оказания профильной медицинской помощи, нарушителя передали медикам.
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