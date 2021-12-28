Пожар во Львове произошел в жилье неблагополучной семьи, узнали журналисты.

Стала известна возможная причина пожара в спальном районе Львова на первом этаже одного из двухэтажных домов, в результате которой погибли три человека.

По предварительным сведениям, пожар произошел из-за небрежного обращения с огнем, говорится в сюжете ТСН.

По словам соседей, семья, в жилье которой случился пожар, была неблагополучная, – в квартире за неуплату уже давно отключили газоснабжение и электричество.

"...В квартире, где загорелось, нашли тела трех взрослых – матери с сыном и еще одного погибшего. Кто это – еще устанавливают...", – отмечается в сюжете.

Читайте такжеНа Львовщине годовалый ребенок сгорел заживо: СМИ узнали причину (видео)Напомним, 27 декабря вечером спасатели узнали, что во Львове на ул. Сигнивка загорелась квартира, которая находится в двухэтажном жилом доме.

Жилье было задымлено, пожарным пришлось работать в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

В квартире, где был пожар, нашли тела женщины, 1953 года рождения, ее сына, 1974 г. р., и еще одного человека.

Вас также могут заинтересовать новости: