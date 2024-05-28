Евгения Борисова подозревают в незаконном обогащении.

Государственное бюро расследований (ГБР) повторно задержало бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после внесения залога.

Как говорится в релизе ГБР, за Борисова был внесен залог в размере 12 млн гривень по предыдущему обвинению. Причиной повторного задержания стало то, что в Бюро поступила информация о планах фигуранта дела выехать за границу после внесения залога и скрываться там.

Сейчас ему объявили новое подозрение в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн гривень (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 УК Украины).

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Дело Борисова: что надо знать

В прошлом году уже бывший председатель Одесского областного ТЦК и СП Евгений Борисов попал в скандал. Тогда появилась информация о том, что его семья приобрела очень дорогую недвижимость в Испании во время полномасштабной войны. Стоимость роскошной виллы – более 3 млн евро. У жены военкома также появилось офисное помещение за рубежом, еще семья купила новый Mercedes Gelendvagen. Отмечалось, что доход семьи таких расходов не покрывает.

Уже летом прошлого года суд арестовал имущество семьи Борисова. В частности – земельные участки общей площадью более 2 гектаров, которые расположены в Одесской области, в Одессе – два дома (общая площадь более 420 квадратных метров), домовладение (78,5 гектара), две квартиры и треть еще одной квартиры и тому подобное.

Также арестованы новенькие автомобили Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz G 63 AMG и Mercedes-Benz EQV, Mercedes-Benz GLE 400 и тому подобное.

В апреле 2024 года Государственное бюро расследований завершило расследование уголовного производства в отношении незаконного обогащения бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова. В частности, были выявлены факты приобретения членами семьи фигуранта ценных автомобилей на территории Украины с последующим перемещением за границу. Также зафиксированы факты приобретения элитной недвижимости за рубежом, всего на сумму более 190 миллионов гривень.

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