Среди российских агентов также был нацгвардеец, сообщили в СБУ.

Разоблачена сеть ФСБ РФ, которая собирала конфиденциальную информацию об украинских спецслужбах и правоохранительных органах, а также отечественных чиновников и общественных деятелей, которую россияне планировали использовать для ликвидации, вербовки и проведения информационно-психологических спецопераций.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Отмечается, что в ее состав входил 46-летний киевлянин, действующий военнослужащий Национальной гвардии Украины. Кроме того, в ячейку входило двое бывших охранников экс-президента Виктора Януковича, который сбежал в РФ.

В СБУ отмечают, что главным агентом (резидентом) этой ячейки был 48-летний Дмитрий Иванцов, бывший руководитель подразделения Управления государственной охраны Украины (УГО), который сопровождал беглеца во время его "эвакуации" в РФ. Сказано, что был завербован ФСБ еще до 2012 года. "После оккупации полуострова (речь идет о Крыме, - УНИАН) Иванцов изменил присяге, принял гражданство РФ и перешел на службу в Федеральную службу охраны России. Досудебным расследованием установлено, что предатель продолжил активно работать на ФСБ", - сообщает украинская спецслужба.

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Также был привлечен к ячейке бывший вице-руководитель охраны Януковича Роман Лапа, который тоже остался в оккупированном Крыму и работает в Севастополе.

В состав группы входил и задержанный действующий военнослужащий Национальной гвардии Украины, который в свое время он был водителем Иванцова, когда тот служил в УГО Украины. "Нацгвардеец использовал своих знакомых правоохранителей для получения информации из ведомственных информационных систем, а также должен был подыскивать "единомышленников" для вербовки", - сказано в сообщении. Он задержан, а во время обысков у него изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства его сотрудничества с РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили нацгвардейцу о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Действия Иванцова и Лапы квалифицированы по ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. При этом установлено, что Иванцов передал ФСБ имеющиеся у него со времен работы в УГО секретные планы порядка действий на случай угрозы жизни президента Украины.

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Как сообщал УНИАН, в конце 2023 года в Киеве был задержан контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого завербовала российская ФСБ.

Он был привлечен к работе на ФСБ через руководителя агентурной группы - бывшего военнослужащего Нацгвардии, который уволился со службы по состоянию здоровья и выехал в одну из европейских стран, где и начал работать на Россию.

Нацгвардеец-оборотень собирал геолокации тепловых электростанций в столице для подготовки новых воздушных атак РФ по объектам критической инфраструктуры Киева. Также врага интересовала информация о техническом состоянии энергообъектов и уровня их защиты подразделениями Сил обороны.

Разведывательные сведения нужны были оккупантам для подготовки к новым воздушным ударам по Киеву на период холодов. В Офисе генпрокурора сообщили, что нацгвардеец также передал врагу подробную информацию о системах защиты территории Института ядерных исследований НАН Украины.

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