По словам Виктора Ягуна, вся проблема РФ заключается в том, что "у них у власти бандформирования".

Стрельба в Дагестане - это попытка уволить с должности руководителя ФСБ России Александра Бортникова. Такое предположение в эфире Киев24 подтвердил директор Агентства по реформированию сектора безопасности, эксперт по вопросам национальной безопасности, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

По его мнению, "это продолжение, а действительно, попытки определенных генералов выйти на первый круг".

"Ну, действительно, возможно, Бортников уйдет в отставку, потому что мы увидели, что уже сменили руководителя той так называемой "пятой службы". И там кто-то новый пришел из контрразведки. Я думаю, что это будет возможно пертурбации на региональном уровне, не более", - отметил эксперт. Видео дня

По словам Ягуна, вся проблема Российской Федерации заключается в том, что "у них у власти бандформирование", которое живет по бандитским понятиям".

"А оттуда там просто так никого не выбрасывают. Либо ищут какое-то место приспособления, либо он уходит так, как Пригожин - весело и красиво", - резюмировал эксперт.

Теракты в России

Накануне в Дагестане вспыхнули уличные бои между террористами и полицией. Вооруженные люди открыли огонь по синагоге и православному храму в городе Дербент. Позже был обстрелян пост ДПС в Махачкале. После этого в спецслужбах России заявили о ликвидации пятерых террористов.

Впоследствии в Госдуме страны-террориста заявили, что за терактом в Дагестане стоят Украина и НАТО. Так, по мнению депутата Госдумы РФ от Дагестана Абдулхакима Гаджиева, за терактом могут стоять спецслужбы Альянса.

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