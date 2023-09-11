Задания он получал от бывшего нацгвардейца, проживающего в европейской стране и работающего на ФСБ.

Контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года, задержан в Киеве во время выполнения им вражеского задания. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Он был привлечен к работе на ФСБ через руководителя агентурной группы - бывшего военнослужащего Нацгвардии, который уволился со службы по состоянию здоровья и уехал в одну из европейских стран, где и начал работать на Россию.

Нацгвардеец-оборотень собирал геолокации тепловых электростанций в столице для подготовки новых воздушных атак РФ по объектам критической инфраструктуры Киева. Также врага интересовала информация о техническом состоянии энергообъектов и уровне их защиты подразделениями Сил обороны.

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"Всю полученную информацию российский агент направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны. За каждое выполненное задание оба фигуранта получали от своего "куратора" из ФСБ от 100 до тысячи долларов США. Сумма зависела от сложности проведенной "работы" и важности добытой информации", - сообщают в СБУ.

Разведывательные сведения нужны были оккупантам для подготовки к новым воздушным ударам по Киеву на период холодов.

При обысках по месту его жительства в Киеве обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Задержанный агент ФСБ находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.

В СБУ отмечают, что делается все для того, чтобы привлечь к ответственности его резидента, который скрывается за границей. Ему сообщено о подозрении заочно.

В офисе генпрокурора сообщили, что нацгвардеец также передал врагу подробную информацию о системах защиты территории Института ядерных исследований НАН Украины.

На выполнение задач представителя страны-агрессора, военнослужащий осуществлял фото и видео фиксацию позиций ВСУ, расположение их техники, объектов энергетической инфраструктуры столицы и региона.

Задержание предателей в Украине

На Хмельнитчине задержали агента РФ при установке GPS-трекера на железной дороге. Он в течение нескольких месяцев выполнял задачи российской спецслужбы и собирал данные о движении техники и ремонтных базах Вооруженных Сил Украины, расположении воинских частей и объектов критической инфраструктуры в регионе, в частности оборонпрома.

В офисе генерального прокурора Украины сообщили, что пособником россиян оказался житель Славуты. По данным следствия, мужчина также сообщал представителям государства-агрессора о вражеских "прилетах". Мужчине сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, он взят под стражу.

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