Во время погони машина Ременюка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

Бывший нардеп Верховной Рады и глава бывшей украинской партии "Русь единая" Алексей Ременюк разбился насмерть во время полицейской погони в оккупированном Симферополе.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash и уточняет, что экс-народный избранник был пьян.

66-летний Ременюк ехал со дня рождения товарища на своем авто Range Rover, когда его остановила полиция. Во время проверки документов его попросили пройти алкогольное освидетельствование - тот начал отказываться, поскольку был пьян.

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Полицейские попытались задержать Ременюка, однако он вырвался и уехал, протащив инспектора на двери авто по асфальту.

Во время погони машина Ременюка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Он и его пассажир скончались на месте.

Кто такой Алексей Ременюк

Алексей Иванович Ременюк (12 января 1956, Давыдки, Житомирская область) — украинский политик, предприниматель. Депутат Верховной рады Украины III и IV созывов (1998—2006).

Являлся членом партий "Громада", "Батькивщина" и "Русь единая". Заслуженный экономист Украины (2006).

Как сообщалось, 9 ноября коллаборант, так называемый "замглавы" оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.

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