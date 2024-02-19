Обоих взяли в плен в декабре во время ожесточенных боев в районе Работиного на Запорожье.

Сообщено о подозрении в госизмене двум боевикам, которые пытались прорвать позиции ВСУ под Работиным на Запорожье. Как сообщает Служба безопасности Украины, обоих предателей взяли в плен во время ожесточенных боев в декабре 2023 года.

Оба задержанных – жители Крыма, которые осенью 2022 года добровольно вступили в 1152-й мотострелковый полк 47-й мотострелковой дивизии Южного военного округа Вооруженных сил России. Во время нахождения в рядах оккупационной группировки, одного из фигурантов назначили стрелком, другого – заместителем командира взвода.

После прохождения обучения на полигоне в России в октябре-ноябре 2022 года боевиков перебросили во временно оккупированный Бердянск. Там они обустраивали фортификационные сооружения вокруг города и по периметру захваченного аэропорта. Также дежурили на вражеских блокпостах.

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Впоследствии обоих предателей отправили в район Работиного для штурма позиций ВСУ. Во время одного из штурмов оба боевика были захвачены в плен воинами Сил обороны.

Отмечается, что сейчас следователи Службы сообщили обоим задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

В отношении одного из них досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

"Вражеским приспешникам грозит пожизненное заключение", – отмечают в СБУ.

Другие подозрения предателям-боевикам РФ

30 января СБУ сообщила о подозрении 3-м боевикам: среди них – командир российских десантников, штурмовавших Работино. Все они в 2023 году добровольно "мобилизовались" в оккупационные группировки РФ и штурмовали позиции ВСУ на Запорожском направлении.

В ноябре и конце декабря прошлого года злоумышленники попали в плен украинских защитников во время жестоких боев в районах Работиного и ивового. Среди задержанных – командир отделения 108-го десантно-штурмового полка Вооруженных сил страны-агрессора. Злоумышленник до 2014 года проживал во временно оккупированной Ждановке Донецкой области, а затем переехал в Краснодарский край.

Еще один предатель – уроженец Макеевки Донецкой области. В конце сентября прошлого года он "записался" в ряды 234-го десантно-штурмового полка РФ.

Другой фигурант – житель временно оккупированной Горловки. В августе прошлого года добровольно вступил в 71-й мотострелковый полк российских войск.

Следователи сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

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